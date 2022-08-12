Вопреки предположениям, Multi-GPU в игры не возвращается.

Вчера появилась информация о подготовке компанией Intel в рамках набора инструментов oneAPI технологии Multi-GPU для совместной работы нескольких графических процессоров Arc потребительского и профессионального класса. Первым об этом накануне сообщил ресурс TweakTown, предполагая, что эта технология может использоваться в играх. На сегодняшний день стало известно, что Multi-GPU для игр не предназначен. Об этом также сообщает TweakTown после получения разъяснений от Intel.

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Технология Multi-GPU предназначена для применения в профессиональных задачах, например, для рендеринга в программе 3D моделирования Blender. Ресурс отмечает, что на конференции SIGGRAPH 2022 компания всё-таки нашла возможность продемонстрировать работу этой технологии.

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Поддержка oneAPI и Multi-GPU от Intel реализуется в Blender 3.3, бета-версия приложения появилась в конце июля и доступна на официальном сайте Blender для всех желающих, финальный релиз ожидается 7 сентября — график разработки также доступен на сайте Blender.