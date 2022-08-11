Тест охватил 48 игр, два разрешения и два графических API, в среднем видеокарта Intel оказалась быстрее.

Intel продолжает знакомить общественность с флагманскими моделями настольных видеокарт линейке Arc серии A и пока больше внимания достаётся варианту A750. Это не самая производительная модель, есть ещё A770, но её пока оставили на десерт, а с A750 компания Intel чётко метит в средний сегмент, что становится понятно из масштабного сравнения модели с NVIDIA GeForce RTX 3060. Даже несмотря на запоздалый выход на рынок, компания может добиться успеха, вероятно, в среднем сегменте модели следующего поколения от конкурентов появятся не так скоро, а относительно уже выпущенных моделей у Intel есть некоторые преимущества.

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На YouTube канале Intel Graphics и сайте компании, посвящённом видеокартам Arc, появились результаты сравнения модели A750 и GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Было протестировано 48 игр в двух разрешениях, 1080p и 1440p, 42 игры тестировались с графическим API DirectX 12 и ещё 6 игр с Vulkan — в этих API видеокарты Intel показывают себя лучше всего. Тестирование проводилось на одинаковых системах с процессором Intel Core i9-12900K, материнской платой Z690 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. NVIDIA GeForce RTX 3060 работала с драйвером GeForce 516.59, а для Arc A750 использовался инженерный драйвер. В среднем A750 оказалась быстрее конкурента:

в разрешении 1080p на 4% в DX12 и на 3% в Vulkan

на 5% в разрешении 1440p и с тем и с другим API

Intel приводит подборку сравнительных данных по всем играм, так что каждый желающий может увидеть разницу в том или ином проекте. В разрешении 1080p и DX12 видеокарта Intel оказалась быстрее в 25 играх из 42, максимальное преимущество достигало 32,7%. В разрешении 1440p преимущество Intel увеличилось и видеокарта уже была быстрее в 29 играх с максимальным отрывом 53,3%. В 2 играх количество FPS оказалось одинаковым. Видеокарта NVIDIA иногда успешно отыгрывалась и показывала до 43% более высокую производительность, но наблюдалось это только в одной игре Call of Duty: Vanguard, на удивление, преимущество NVIDIA оказалась довольно значительным в игре Dolmen, до 32%. Ну а в целом модель Intel была быстрее в большем количестве игр.

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