По слухам, с памятью DDR5-6000 возможно соотношение IFC 1:1.

AMD подтвердила запуск новой линейки процессоров Ryzen 7000 (Raphael) в этом квартале и продемонстрировала вместе с партнёрами продвинутые материнские платы на базе чипсетов X670E и X670, но ещё многие особенности и нюансы новой платформы AM5 остаются в секрете. Ранее компания намекнула, что новая платформа предложит широкие возможности для разгона оперативной памяти, в сети также нашли упоминания новой технологии EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая считается заменой Intel XMP и позволит оптимизировать профили оперативной памяти для наилучшего быстродействия платформы AMD. В одном из интервью представитель AMD также подтвердил, что встроенный контроллер памяти процессоров Ryzen 7000 сможет работать в режиме 1:1 с оперативной памятью DDR5, не уточнив частоты. Некоторые подробности о режиме работы контроллера и памяти выяснили авторы ресурса Wccftech через свои источники.

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Утверждается, что шина Infinity Fabric в процессорах AMD Ryzen 7000 сможет работать синхронно с памятью DDR5-6000, иными словами, контроллер памяти процессора и память будут работать на одной частоте (3000 МГц). Это должно стать оптимальным сочетанием для будущей линейки процессоров, пишет Wccftech. Также ресурс отмечает, что с переходом на делитель 1:2 ожидается снижение производительности, аналогичная ситуация наблюдается и существующими сериями процессоров Ryzen.

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Официально точные даты выхода новой платформы не подтверждены, по предположениям, запуск состоится 15 сентября, на это намекает и промо-материал компании MSI, которая назначила на эту дату запуск своих новых материнских плат.