Всё останется на прежнем уровне.

Крупное обновление 22H2 в этом году ожидается не только для операционной системы Windows 11, но и для Windows 10. В связи с появлением в Windows 11 новых требований к аппаратному обеспечению, таких как наличие TPM, существовали некоторые опасения, что нечто подобное может появиться в одном из будущих обновлений «десятки», но нет, требования к аппаратному обеспечению пока остаются прежними.

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Команда Windows опубликовала в блоге Tech Community общие требования к оборудованию для будущего обновления до версии 22H2, по сравнению с Windows 10 версии 2004 никаких изменений в минимальных требованиях нет: «Выпуск Windows 10 версии 22H2 не будет содержать никаких обновлений для программы совместимости оборудования Windows (WHCP) и будет следовать тем же рекомендациям, что и Windows 10 версии 2004».

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Недавно в Microsoft заявили, что компания будет сворачивать свою деятельность в России, перед этим была ограничена возможность загрузки дистрибутивов Windows с российских IP-адресов. Если говорить о рядовых пользователях, то пока нет информации о массовых проблемах с получением обновлений для уже приобретённых Windows, за исключением ограничений для программы предварительной оценки.