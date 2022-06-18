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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
С VPN, однако, всё работает. То есть, перед нами что-то намеренное.
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Если вы вдруг решили переустановить Windows, а ранее созданной загрузочной флешки «на всякий пожарный случай» у вас не припасено, то с осуществлением задуманного могут возникнуть трудности; по крайней мере, если следовать по пути наименьшего сопротивления. Сегодня российские пользователи стали сообщать, что не могут загрузить ни утилиту Media Creation Tool, ни ISO-образ Windows 10 с официального сайта Microsoft: при переходе по соответствующим ссылкам их встречает недвусмысленная ошибка 404.

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Отдельные пользователи сообщают, что аналогичная ситуация касается и Windows 11. При заходе на сайт Microsoft с помощью VPN функциональность восстанавливается, и утилита Media Creation Tool начинает загружаться.

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Что происходит, пока, естественно, неизвестно, однако важно помнить, что в начале марта Microsoft приостановила свою деятельность в России на фоне известных событий. Microsoft никак не прокомментировала вышеизложенную проблему.

#microsoft #windows 10 #windows 11
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wwr222
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Не, надоело...Даже "колоть" Шешенбека уже не хочется...(фото барашков не предоставил)
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может причина в возрасте - у меня деду приходилось над ухом орать, а когда он включал по телеку новости до соседнего дома слышно было ))_)
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N1ghtwish
15:05
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wwr222
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Так ты еще и веган? Ботовод, веган и любитель маленьких "штучек"...ай-ай-ай:))
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Муж_ЗАГЛOТА
15:04
молодец подкалывать умеешь! пиши еще.
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