Новая версия InWin Chopin стала просторнее.

InWin представила новую версию популярного компактного корпуса Chopin, она получила название MAX и предлагает больше пространства для установки процессорного кулера. Если базовая модель позволяла устанавливать охладители высотой до 43 мм, то в Chopin MAX ограничение 54 мм. Отдельно отмечается совместимость со стандартными коробочными кулерами AMD Wraith Stealth, а также Intel Laminar RM1 и RS1, которые появились с процессорами Alder Lake-S для платформы LGA 1700. Кроме того, Chopin MAX получил новый разъем USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Гбит/с) на фронтальной панели ввода-вывода, он дополняет два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и два аудиоразъёма HD Audio.

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InWin Chopin MAX изготовлен из листовой оцинкованной стали SECC, а его цельная изогнутая рама толщиной 4 мм — из алюминиевого сплава. Объём корпуса 3,3 литра, размеры 84×217×244 мм, а вес 2,2 кг. В комплект поставки входят сменные накладки ввода-вывода зелёного, синего, оранжевого и красного цвета, а сам корпус представлен в титаново-сером, чёрном и серебристом исполнении.

Почти всю площадь боковой и верхней панели занимает сетка, что положительно сказывается на вентиляции. Также в конструкции продумали установку устройств хранения: специальная пластина позволяет установить два накопителя формата 2,5-дюйма (толщиной до 9,5 мм) на обратной стороне главной монтажной панели, в ней же предусмотрен дополнительный вырез для установки M.2 SSD на обратной стороне материнской платы, это удобно и позволяет использовать варианты с дополнительным охлаждением.

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Корпус поставляется с компактным блоком питания IP-AD200C7-2 мощностью 200 Вт, он сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold. Информации о цене новинки не приводится.