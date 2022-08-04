Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Видеокарта Intel Arc A750 в Control оказалась быстрее RTX 3060 и RX 6600 XT
В небольшой демонстрации геймплея от представителей Intel видеокарта показала хороший уровень производительности на максимальных настройках в 1440p.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Представители подразделения Intel Graphics продолжают привлекать внимание к производительным игровым видеокарта Arc Alchemist и вслед за демонстрацией работы технологий VRR и HDR опубликовали новое видео, показав, как ускоритель Arc A750 чувствует себя в игре Control. В разрешении 1440p и при максимальных настройках графики без трассировки лучей видеокарта показала около 67 FPS в практически статической сцене первого уровня игры, в динамике частота кадров держалась около отметки 60 FPS, периодически на пару кадров отклоняясь от этого показателя в большую или меньшую сторону.

реклама

Авторы ресурса Wccftech сравнили эти показатели с предполагаемыми конкурентами, повторив тестирование на NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600 XT. Результаты Intel Arc A750 оказались выше, средняя частота кадров видеокарты NVIDIA была равна 52 FPS, а видеокарты AMD — 50 FPS.

Довольно обнадёживающие показатели, ранее представители Intel заявили, что видеокарты Arc Alchemist должны превзойти конкурентов по соотношению цены и производительности в современных DirectX 12 (DX12) играх. Точные характеристики моделей пока не раскрываются, из промо материалов удалось узнать, что Arc A750 получит 16 ГБ видеопамяти.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источник:
Intel Graphics, YouTube
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Президент США Джо Байден подпишет «Закон о чипах» 9 августа
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
Intel планирует внедрить Wi-Fi 7 на своих платформах к 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
33
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
8
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
12
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
3
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
30
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
3
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
7
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
3
Майнеры всё активнее распродают свои видеокарты – как купить рабочую карту без фермерского прошлого
11
Сколько стоит процессор для World of Tanks в магазинах РФ – 5 игровых моделей от 9990 рублей
4

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
28
Собираем ПК "Мечта Школьника"
172
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
7
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
10
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

Никита Моисеенко
11:10
ПоправОчка: usb 3.2 gen1
На Flash Memory Summit 2022 показали работу Ryzen 7000 и SSD с интерфейсом PCIe Gen5
felsher 03
11:08
"два варианта: сдать продукцию обратно в магазин по гарантии или отдать её на границе" Три - послать нахуй т.к уплочено! Афтар дебил, но с выдумкой!))
На финской таможне у россиян начали изымать дроны и прочие товары роскоши
Никита Моисеенко
11:06
Учитывая то, что сейчас творится с ценами у наших барыг...
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
Андрей Сазанов
11:06
Ещё пускай из алфавита уберут))
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
Infinity78
11:05
раньше и мх-2 была только для избранных. а теперь просто зажрались. намажут таким дорогим говном, с якобы высокой теплопроводностью, хотя это нигде не написано, и понтуются потом.ну любят понты мамкин...
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
Миньон Миньоныч
11:01
Да дорого блиатб.
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
felsher 03
10:59
Все правильно, то что при совке не продали, надо сейчас продать! Пусть "номенклатура" как наиболее ответственная и состоятельная часть общества все это и покупает!))) Путин - гений! Медаль в студию!)...
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Алексей Полянский
10:59
Неправда. Радики дольше манят. Саппфиры 580 8 гб уже года 3 стоят, а 1060 палиты половина полегла
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Infinity78
10:59
так все чиновники с айфонами, вот и ноют
ФАС России требует от Apple снять ограничения на сторонние методы оплаты в приложениях
Пашка Черный
10:58
Всего-то в 2 раза. Хлам. Но уже получше вчерашней 4070, которая была равна 3090ti. Подождём завтрашнюю она в 4 раза быстрей будет
Видеокарта Intel Arc A750 в Control оказалась быстрее RTX 3060 и RX 6600 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем