Представители подразделения Intel Graphics продолжают привлекать внимание к производительным игровым видеокарта Arc Alchemist и вслед за демонстрацией работы технологий VRR и HDR опубликовали новое видео, показав, как ускоритель Arc A750 чувствует себя в игре Control. В разрешении 1440p и при максимальных настройках графики без трассировки лучей видеокарта показала около 67 FPS в практически статической сцене первого уровня игры, в динамике частота кадров держалась около отметки 60 FPS, периодически на пару кадров отклоняясь от этого показателя в большую или меньшую сторону.
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Авторы ресурса Wccftech сравнили эти показатели с предполагаемыми конкурентами, повторив тестирование на NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600 XT. Результаты Intel Arc A750 оказались выше, средняя частота кадров видеокарты NVIDIA была равна 52 FPS, а видеокарты AMD — 50 FPS.
Довольно обнадёживающие показатели, ранее представители Intel заявили, что видеокарты Arc Alchemist должны превзойти конкурентов по соотношению цены и производительности в современных DirectX 12 (DX12) играх. Точные характеристики моделей пока не раскрываются, из промо материалов удалось узнать, что Arc A750 получит 16 ГБ видеопамяти.
- Источник:
- Intel Graphics, YouTube
- Wccftech