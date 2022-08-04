В небольшой демонстрации геймплея от представителей Intel видеокарта показала хороший уровень производительности на максимальных настройках в 1440p.

Представители подразделения Intel Graphics продолжают привлекать внимание к производительным игровым видеокарта Arc Alchemist и вслед за демонстрацией работы технологий VRR и HDR опубликовали новое видео, показав, как ускоритель Arc A750 чувствует себя в игре Control. В разрешении 1440p и при максимальных настройках графики без трассировки лучей видеокарта показала около 67 FPS в практически статической сцене первого уровня игры, в динамике частота кадров держалась около отметки 60 FPS, периодически на пару кадров отклоняясь от этого показателя в большую или меньшую сторону.

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Авторы ресурса Wccftech сравнили эти показатели с предполагаемыми конкурентами, повторив тестирование на NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600 XT. Результаты Intel Arc A750 оказались выше, средняя частота кадров видеокарты NVIDIA была равна 52 FPS, а видеокарты AMD — 50 FPS.

Довольно обнадёживающие показатели, ранее представители Intel заявили, что видеокарты Arc Alchemist должны превзойти конкурентов по соотношению цены и производительности в современных DirectX 12 (DX12) играх. Точные характеристики моделей пока не раскрываются, из промо материалов удалось узнать, что Arc A750 получит 16 ГБ видеопамяти.

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