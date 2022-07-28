Заодно можно оценить частоту кадров в разрешении 1440p.

Intel продолжает публиковать новые материалы о флагманских видеокартах Arc A7, демонстрируя их возможности и заодно напоминая, что всё идёт по плану и скоро линейку наконец-то полноценно представят на рынке. Правда точные сроки так и не называются, судя по предыдущим заявлениям представителей компании, появление видеокарт в продаже должно стать в некотором роде сюрпризом. Остаётся ждать, а пока глава отдела маркетинга Intel Graphics Райан Шраут (англ. Ryan Shrout) в новом видео на YouTube канале подразделения показал, как видеокарта Arc A750 работает в Death Stranding с такими технологиями, как VRR и HDR.

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Производительность не являлась центральной темой материала, но как было видно из демонстрации, в разрешении 2560×1440 и настройках «по умолчанию» видеокарта чувствовала себя замечательно, выдавая от 80 до 100 FPS. К работе VRR тоже никаких вопросов нет, частота обновления монитора довольно точно и быстро синхронизировалась с кадровой частотой. Как отметил специалист, видеокарты Arc должны поддерживать любой монитор с VRR, на данный момент компания проверяет совместимость более 100 лучших мониторов с VRR на рынке.

Поддержка HDR демонстрировалась уже на другом мониторе с разрешением 3440×1440, на этот раз счётчик кадров был скрыт. Аналогично, технология HDR работала замечательно, что можно было заменить даже на видео по гораздо более «сочным» цветам.





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Также специалист предоставил больше подробностей о поддержке HDMI 2.1, ранее сообщалось, что реализация этого интерфейса зависит от производителя. Теперь есть больше информации о самой реализации – для этого потребуется специальный чип-конвертер PCON (Protocol Converter) для преобразования DisplayPort в HDMI 2.1. Видеокарты Intel Limited Edition оснащены всем необходимым.