Представители компании AMD месяцами ранее акцентировали внимание на возможностях будущей платформы AM5 для разгона процессоров и оперативной памяти DDR5. Похоже, что профессиональные оверклокеры уже имеют доступ к новой платформе и готовятся к покорению рекордов. Так на странице китайской платформы Bilibili оверклокера Toppc из команды MSI заметили снимок CPU-Z, где показана работа высокоскоростной DDR5 с низкими задержками, вероятно, на платформе AMD, сообщает VideoCardz.
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Снимок демонстрирует 64 ГБ памяти DDR5-6400 с задержками CL32, это прекрасный показатель для памяти DDR5, который могли получить за счёт тонкой настройки. Снимок прямо не подтверждает, что это новая платформа AMD, однако Twitter* блогер @9550pro нашёл репост записи, где автор указывает на AMD. Ссылки на репост найти не удалось, но несколько ресурсов утверждают, что речь идёт действительно об AMD AM5. Вполне возможно, ведь через несколько дней AMD проводит вебинар с презентацией новых флагманских материнских плат X670E.
Как отмечает VideoCardz, серии процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 13-го поколения должны поддерживать память DDR5-5600 «из коробки». В случае с AMD ресурс приводит выдержку из технических спецификаций неназванной материнской платы MSI X670E, где указана поддержка памяти DDR5-5600 и более скоростных режимов за счёт ручного разгона и различных фирменных технологий.
Точные спецификации и возможности разгона будущей платформы AMD AM5 и флагманских материнских плат X670E могут стать известны 4 августа во время вебинара AMD Meet the Experts, его анонсировали в начале прошлой недели, о чём сообщалось ранее.
- Источник:
- Toppc в Bilibili
- @9550pro в Twitter*
- VideoCardz
- Wccftech
- * заблокирован в РФ