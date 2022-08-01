Флагманы подешевели больше всего.

Хотя европейские цены на видеокарты не имеют никакого отношения к ситуации на российском рынке, динамика изменения цен в Европе в какой-то степени может быть полезна. Новая статистика ресурса 3DCenter указывает на то, что цены на видеокарты продолжают снижаться и достигли нового минимума.

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В Германии и Австрии серия видеокарт AMD Radeon RX 6000 теперь в среднем на 14% дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ), а серия NVIDIA GeForce RTX 30 — на 9% дешевле. Наиболее активно дешевеют флагманские видеокарты, что объясняется приближением новых серий. Так RX 6950XT стоит теперь на 22% ниже РРЦ, за месяц цена снизилась на 15%, а стоимость варианта RX 6900XT ниже на 24%. С другой стороны, цена на GeForce RTX 3090 Ti до 40% ниже РРЦ, цены остальных флагманских моделей NVIDIA, кроме RTX 3080 10 ГБ, до 15…25% ниже.

Существенно ниже РРЦ стоят и видеокарты Radeon RX среднего класса RX 6700 и RX 6600 — до 25%. Самые бюджетные модели дешеветь не торопятся, RTX 3050 стоит на 10% выше РРЦ. Интересная ситуация и с самыми недорогими современными игровыми видеокартами, RX 6500XT и RX 6400, они дешевле РРЦ на 18% и 10% соответственно, но за прошедший месяц подорожали на 4…9%.

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В целом, средний класс видеокарт выглядит довольно неплохо, особенно видеокарты Radeon RX, поэтому многие задумываются о покупке и, вероятно, решаются обновить графическую подсистему, на что может указывать небольшое снижение доступности видеокарт.