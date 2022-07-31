Новые обновления ядра Linux раскрыли ряд подробностей об интегрированном в процессоры Intel Meteor Lake блоке для ускорения ИИ задач, в ядро добавили новые драйвера для «универсального процессорного блока» (Versatile Processing Unit, VPU), сообщает Phoronix. Примечания к обновлению кратко описывают структуру VPU, в его состав входят пять блоков: сама подсистема нейронных вычислений (Neural Compute Subsystem), подсистема связи (Network on a chip), контроллер на базе архитектуры RISC, а также модули для связи с подсистемой памяти и центральным процессором.
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Tom’s Hardware отмечает, что в разработке чипа наверняка участвовали специалисты компании Movidius, которая была приобретена Intel около 6 лет назад. Уже в то время Movidius предлагала гетерогенные чипы для ускорения ИИ, которые отличались впечатляющим сочетанием производительности на ватт.
На мероприятии Intel Investor Meeting 2022 компания затронула тему ускорения ИИ задач на будущих потребительских платформах. Так грядущее осеннее обновление платформы LGA 1700 принесёт с собой не только новые процессоры и материнские платы, но и специальный модуль расширения для ускорения ИИ. Он будет подключаться через M.2 разъём. Пока неизвестно, будет ли эта возможность эксклюзивной для процессоров Raptor Lake-S 13-го поколения и/или материнских плат 700-серии. Также Intel тогда уточнила, что аналогичный модуль будет встроен в процессоры Meteor Lake.
- Источник:
- kernel.org
- Phoronix
- Tom's Hardware