Возможно, похожее решение появится с процессорами Raptor Lake, но в виде отдельной платы расширения.

Новые обновления ядра Linux раскрыли ряд подробностей об интегрированном в процессоры Intel Meteor Lake блоке для ускорения ИИ задач, в ядро добавили новые драйвера для «универсального процессорного блока» (Versatile Processing Unit, VPU), сообщает Phoronix. Примечания к обновлению кратко описывают структуру VPU, в его состав входят пять блоков: сама подсистема нейронных вычислений (Neural Compute Subsystem), подсистема связи (Network on a chip), контроллер на базе архитектуры RISC, а также модули для связи с подсистемой памяти и центральным процессором.

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Tom’s Hardware отмечает, что в разработке чипа наверняка участвовали специалисты компании Movidius, которая была приобретена Intel около 6 лет назад. Уже в то время Movidius предлагала гетерогенные чипы для ускорения ИИ, которые отличались впечатляющим сочетанием производительности на ватт.

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На мероприятии Intel Investor Meeting 2022 компания затронула тему ускорения ИИ задач на будущих потребительских платформах. Так грядущее осеннее обновление платформы LGA 1700 принесёт с собой не только новые процессоры и материнские платы, но и специальный модуль расширения для ускорения ИИ. Он будет подключаться через M.2 разъём. Пока неизвестно, будет ли эта возможность эксклюзивной для процессоров Raptor Lake-S 13-го поколения и/или материнских плат 700-серии. Также Intel тогда уточнила, что аналогичный модуль будет встроен в процессоры Meteor Lake.