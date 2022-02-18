Новая линейка будет совместима с существующим сокетом, обеспечит двузначный прирост производительности и будет поддерживать M.2 ускорители ИИ.

На мероприятии Intel Investor Meeting 2022 специалисты компании не только официально подтвердили, что следующим поколением процессоров Core станет семейство под кодовым названием Raptor Lake, но и показали некоторые возможности инженерного образца флагманской модели (1:39:39). Тестовый процессор объединил 8 производительных и 16 эффективных ядер, всего 24 ядра и 32 потока.

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Зрителям продемонстрировали возможности гибридной архитектуры и планировщика Thread Director при выполнении нескольких задач с интенсивной нагрузкой на процессор. В начале нагрузку создали с помощью Blender, все 32 потока на 100% участвовали в работе, но стоило только переключиться на другую задачу — главные ядра освободились и вся нагрузка Blender ушла на второй план, на эффективные ядра. При этом фокус был переведён на работу в Adobe After Effects, выполнение сложной для процессора задачи «Создать слой заливки» (англ. Generate Fill Layer) для удаления лишних объектов из видео — эта задача стала главной и быстро выполнилась на основных ядрах одновременно с фоновой работой Blender.

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В основе Raptor Lake техпроцесс Intel 7, с новой линейкой нам обещают двузначный прирост производительности, до 24 ядер и 32 потоков, улучшенные возможности разгона и совместимость с существующим сокетом LGA 1700. Интересным нововведением является поддержка M.2 модулей для ускорения задач ИИ — в будущем этот модуль интегрируют в процессоры, но в Raptor Lake он представлен отдельно. Запуск новой линейки ожидается во второй половине этого года.



