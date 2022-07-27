И многие другие изменения в новом выпуске драйверов и ПО.

AMD опубликовала новый пакет программного обеспечения Software Adrenalin версии 22.7.1 и в нём довольно много изменений, в том числе, в ПО был интегрирован недавно замеченный инструмент шумоподавления, а также поддержка новой шейдерной модели Shader Model 6.7. Но начать можно, пожалуй, с поддержки и оптимизаций для игр: поддержка появилась для Swordsman Remake, а технология Radeon Boost с поддержкой переменной частоты шейдинга заработала в Elden Ring, Resident Evil Village и VALORANT. Стоит напомнить, что Radeon Boost динамически изменяет разрешение при быстрых поворотах камеры, помогая поддерживать стабильную частоту кадров и быстрый отклик при незаметной потере качества. Также была добавлена поддержка Windows 11 22H2 — большое обновление уже тестируется, а релиз сообщество ожидает осенью.

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Обновились поддерживаемые версии инструментов для разработчиков, во-первых, поддерживаются новые расширения Vulkan, а во-вторых, Microsoft Agility SDK версий 1.602 и 1.606, в последней реализована поддержка Shader Model 6.7, которую Microsoft выпустила на прошлой неделе, это кратко освещалось в одной из новостей.





Теперь можно перейти к крупным нововведениям и изменениям. Первым из них является технология шумоподавления в реальном времени AMD Noise Suppression, использующая алгоритмы глубокого обучения. Функция работает в любой системе на базе процессоров AMD как для устройств ввода пользователя, так и для устройств вывода, устраняя шум, захваченный чужим устройством. Включается парой щелчков мыши во вкладке «Аудио и видео» настроек нового ПО.

Далее на очереди грандиозное повышение производительности при работе с графическим API OpenGL. В качестве примера компания приводит результаты для таких видеокарт, как Radeon RX 6950XT, RX 6800XT, RX 6750XT и RX 6400 в игре Minecraft при разрешении 4K и настройках графики Fabulous. Данные компании в нескольких публикациях почему-то отличаются, в среднем прирост может достигать 85%.

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Но и это ещё не все, владельцы ноутбуков с дискретной графикой Radeon RX серий 5000/6000 и процессорами AMD Ryzen с гибридной графикой получают расширенную поддержку технологии масштабирования Radeon Super Resolution (RSR), кроме того RSR был улучшен и теперь работает плавнее в полноэкранном режиме без полей.