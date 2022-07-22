Похоже, AMD собирается представить новую для себя технологию шумоподавления в реальном времени на базе алгоритмов искусственного интеллекта. К такому выводу пришли пользователи и ряд СМИ после изучения кратковременно опубликованного видео на YouTube канале компании. По всей видимости, публикация была преждевременной и видео быстро исчезло, но информация разлетелась быстро и теперь активно обсуждается на профильных ресурсах. Оригинальное название технологии AMD Noise Suppression, сообщает Tom’s Hardware, она будет интегрирована в набор программного обеспечения AMD Software Adrenalin и появится во вкладке «Аудио и видео». Дата релиза неизвестна, как и подробности об аппаратной реализации и совместимости с оборудованием.
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Судя по различным комментариям тех, кто успел ознакомиться с видео, технология будет создавать специальное виртуальное аудио устройство, к которому и будут применяться различные алгоритмы шумоподавления. Вероятно, устройство можно будет выбирать в настройках игр и приложений, как любое другое стандартное устройство. Отмечается, что шумоподавление будет работать в двух направлениях.
Таким образом, AMD полностью комплектует свой арсенал технологий для конкуренции и Noise Suppression можно рассматривать как ответ на NVIDIA RTX Voice, мощной технологии, которая тоже использует искусственный интеллект для шумоподавления.
- Источник:
- Tom's Hardware
- VideoCardz