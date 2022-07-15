Разработчики получают больше возможностей для создания передовой графики.

Microsoft сообщила о выпуске шейдерной модели Shader Model 6.7, которая существенно расширяет возможности существующей версии под номером 6.6, предоставляя разработчикам больше свободы и возможностей. Улучшения и нововведения касаются работы с текстурами, волновых запросов и многих других вещей, с которыми специалисты могут ознакомиться в публикации Microsoft. В целом изменения направлены на то, чтобы с помощью шейдеров можно было решать ещё более сложные задачи.

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Что может интересовать конечного потребителя, так это придётся ли покупать новую видеокарту с поддержкой новой шейдерной модели. Похоже, что пока это необязательно, во всяком случае авторы ресурса ProHardver считают, что проблема поддержки является программной, предполагая, что Shader Model 6.7 не содержит каких-либо сложных нововведений, с которыми не могло бы справиться оборудование, поддерживающее Shader Model 6.6, но это в теории, отмечают специалисты. Что же будет на практике, вероятно, станет понятно, когда новая версия начнёт широко применяться.

AMD и Intel уже выпустили графические драйвера, которые позволят работать с Shader Model 6.7: в случае с AMD это пакет программного обеспечения Adrenalin Edition 22.6.1 for DirectX 12 Agility SDK, о чём сообщалось на портале GPUOpen, а в случае с Intel — набор бета драйверов версии 30.0.101.3220.

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Считается, что Shader Model 6.7 может появиться в Windows 11 со следующим крупным обновлением, таковым является 22H2, его релиз ожидают осенью.