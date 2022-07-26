Он был 20-ядерный или 16-ядерный.

Intel тестирует образцы процессоров Meteor Lake, ещё в апреле сообщалось об успешной загрузке операционных систем на инженерных платформах с этим процессором. Подробностей о моделях Core 14-го поколения пока не так много, основное внимание сейчас сосредоточено на запуске процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake, но периодически в сети всплывают интересные детали. Например, недавно сообщалось, что Redwood Cove и Crestmont — названия архитектур производительных и эффективных ядер, а ещё в процессорах может появиться третий тип ядер и располагаться они будут в «плитке» SoC. Теперь следы процессоров Meteor Lake-P заметили в ещё одних загрузочных журналах Linux, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёт японского специалиста Coelacanth Dream.

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В журналах загрузки Sound Open Firmware (SOF) на Github внимание специалиста привлекло название инженерной платформы Intel Corporation Meteor Lake / MTL-P DDR5 SODIMM SBS RVP . Технических деталей в журнале не так много, образец работал на частоте 1,2 ГГц и обладал конфигурацией из 16 или 20 ядер. Окончательной определённости в количестве ядер нет, информация для одного и того же процессора в журналах различается, что может быть связано с отсутствием полной поддержки.

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Ещё одной интересной деталью является отсутствие инструкций AVX-512. Однако Intel ранее сообщала, что с появлением процессоров Raptor Lake представит какой-то внешний ИИ-модуль, подключаемый в M.2 разъём, а в Meteor Lake этот модуль уже будет реализован в самом процессоре, так что дополнительные возможности ускорения ИИ алгоритмов и расчётов могут появиться в будущих процессорах.