Информацию обнаружили в логах, найденных в репозиториях с открытым исходным кодом.

Robert C, Pixabay

Многие технические ресурсы уже долгое время оперируют в своих публикациях названиями архитектур ядер процессоров Intel Meteor Lake, но на самом деле они не были официально подтверждены и брали своё начало в различных слухах. Но сегодня энтузиастам всё таки удалось найти подтверждение того, что большое производительное ядро процессоров Meteor Lake действительно будет основано на архитектуре под названием Redwood Cove, а малое эффективное ядро — на архитектуре Crestmont. Названия обнаружили в логах, появившихся в репозиториях Intel с открытым исходным кодом, сообщает Wccftech со ссылкой на данные пользователя @InstLatX64 в Twitter*.

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Как ожидается, процессоры Intel Meteor Lake станут преемниками Raptor Lake и в них компания продолжит развивать гибридную архитектуру. На данный момент уже известно о некоторых существенных изменениях в Meteor Lake — это первые потребительские процессоры, которые будут использовать мульти-чип дизайн и технологию производства Intel 4. По слухам, возможно появление третьего типа ядер с очень низким энергопотреблением, но они будут располагаться не в главном вычислительном кристалле, а в SoC, также ожидается повышение производительности интегрированной графики.

Источник: @InstLatX64 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ