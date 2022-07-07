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В процессорах Intel Meteor Lake классов H/P/U появится третий тип ядер
И похоже, что они не попадут в основной кристалл.
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Гибридный подход уже давно практикуется в мобильных чипах с архитектурой ARM, что позволяет добиться лучшей эффективности и времени автономной работы при должном уровне программных оптимизаций. Intel выпустила первые гибридные процессоры x86 и это не Alder Lake, а Lakefield, которые появились в 2019…2020 году. С Alder Lake гибридный подход получил большее распространение и теперь применяется в настольных процессорах, позволяя «упаковать» больше ядер в процессор и сделать его более гибким в работе и параллельном решении разнохарактерных задач. Похоже, что гибридный подход в будущем станет основным при разработке потребительских процессоров, к слову, TSMC недавно заявила, что будет предлагать клиентам несколько разновидностей 3-нм техпроцесса, которые можно будет сочетать в рамках одного чипа.

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Intel может представить с процессорами Core 14-го поколения Meteor Lake гибридную архитектуру с ядрами уже трёх типов, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию немецкого специалиста Игоря Валлоссека (Igor Wallossek). Информация имеет отношение к мобильным процессорам класса H, P и U — теперь в их структуре не только P- и E-ядра, но и LP E-ядра. Вероятно, E- и LP E-ядра могут иметь одну архитектуру, но рабочие характеристики последних изменят, чтобы добиться наименьшего энергопотребления. Управлять этим трио, как и ранее, будет оптимизированный планировщик Intel Thread Director.

Комментарий по поводу LP E-ядер уже успел оставить известный в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @OneRaichu инсайдер, по его информации, два LP E-ядра будут располагаться в кристалле SoC, а не в основном кристалле с P- и E-ядрами («вычислительной плитке»).

Источник: VideoCardz и Igor's LAB
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Точно неизвестно, как все эти типы ядер будут учитываться в спецификациях, предполагается, что Meteor Lake-H и -P получат до 14 ядер, вероятно, это имеет отношение к P- и E-ядрам. Meteor Lake-U будет ограничен 12 ядрами. Ожидается поддержка до 96 ГБ памяти DDR5-5600 и до 64 ГБ LPDDR5/LPDDR5X-7467. Интегрированная графика будет иметь до 128 исполнительных блоков архитектуры Xe2-HPG. Самые производительные мобильные процессоры Meteor Lake-H предложат до 8 линий PCIe Gen5 для дискретной графики. Серия ожидается во второй половине 2023 года.

Источник:
Igor's LAB
VideoCardz
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#intel #процессоры #meteor lake
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