О подготовке большого обновления Windows 11 22H2 сообщается довольно часто, его могут выпустить осенью, кроме этого есть слухи, что в дальнейшем график обновления Windows изменится, но пока надёжных подтверждений этого нет. Что касается Windows 10, есть явные признаки подготовки обновления и для этой версии.
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Ранее сообщалось, что установка необязательного обновления KB5014666 позволяет с помощью ряда консольных команд отобразить версию операционной системы 22H2. Теперь ресурс WinFuture обнаружил, что того же эффекта можно достичь уже без каких-либо команд, достаточно установить очередное необязательное обновление KB5015684 и в параметрах системы уже будет отображаться версия 22H2. Как отмечает автор ресурса, никаких новых функций заметить не удалось, возможно, это обновление вносит подготовительные изменения, чтобы позже быстро активировать обновление.
Что интересно, необязательное обновление KB5014666 рассматривается как причина очередных проблем с USB-принтерами. После установки операционная система может отображать дубликаты принтеров, а печать из приложений, ссылающихся на принтер по определённому имени, может не работать, — отмечается в списке проблем на сайте Microsoft.