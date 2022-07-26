Ещё один намёк на подготовку обновления Windows 10.

О подготовке большого обновления Windows 11 22H2 сообщается довольно часто, его могут выпустить осенью, кроме этого есть слухи, что в дальнейшем график обновления Windows изменится, но пока надёжных подтверждений этого нет. Что касается Windows 10, есть явные признаки подготовки обновления и для этой версии.

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Ранее сообщалось, что установка необязательного обновления KB5014666 позволяет с помощью ряда консольных команд отобразить версию операционной системы 22H2. Теперь ресурс WinFuture обнаружил, что того же эффекта можно достичь уже без каких-либо команд, достаточно установить очередное необязательное обновление KB5015684 и в параметрах системы уже будет отображаться версия 22H2. Как отмечает автор ресурса, никаких новых функций заметить не удалось, возможно, это обновление вносит подготовительные изменения, чтобы позже быстро активировать обновление.

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Что интересно, необязательное обновление KB5014666 рассматривается как причина очередных проблем с USB-принтерами. После установки операционная система может отображать дубликаты принтеров, а печать из приложений, ссылающихся на принтер по определённому имени, может не работать, — отмечается в списке проблем на сайте Microsoft.