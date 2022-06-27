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Для Windows 10 готовится обновление 22H2
Может быть, его ещё можно будет установить.
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Большое обновление функций Windows 11 22H2 в последнее время довольно часто становилось предметом новостей, похоже, что Microsoft планирует выпустить обновление и для Windows 10. Отсылку к новому обновлению Windows 10 22H2 смогли найти те пользователи, которые решили установить необязательный накопительный пакет обновлений KB5014666. После этого появляются дополнительные возможности для дальнейшего обновления, чтобы выполнить переход к версии 22H2, потребуется выполнить в консоли набор команд, рассказал ресурс Neowin. После этого сборка системы обновляется до версии 19045.

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Несмотря на то, что всё внимание компании сейчас сосредоточено на новой версии операционной системы, «десятка» все ещё популярна и в случае с потребительскими версиями будет поддерживаться до 2025 года, так что обновления система получать будет, но, вероятно, не такие масштабные. Предполагается, что для Windows 10 обновление 22H2 не принесет новых функций, а будет сосредоточено на поддержке существующих, исправлении ошибок и повышении стабильности.

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Стоит напомнить, что для пользователей из России компания Microsoft ограничила загрузку дистрибутивов Windows, обновления операционных систем в основном канале пока доступны.

Источник:
Neowin
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#microsoft #windows
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