В прошлом году был осуществлён переход на годовой цикл.

В прошлом году Microsoft перешла на ежегодный цикл выпуска крупных обновлений для операционной системы Windows, но похоже, что планы компании меняются и вероятен возврат к прежнему графику, когда мажорные обновления выпускались раз в три года — об этом сообщает Windows Central со ссылкой на свои источники. Таким образом, следующее большое обновление Windows 11 стоит ждать не ранее 2024 года, но это не значит, что система не будет получать новых функций в течение таких больших интервалов времени — в графике разработки якобы появятся новые промежуточные этапы.

реклама

Такие этапы Windows Central называет «Моментами», каждый год должен быть разделён на несколько моментов, они будут использоваться для внедрения новых функций. Таким образом, можно предположить, что график обновления станет более плавным и растянутым. Вероятно, такой подход позволит планомерно внедрять новые функции и при возникновении проблем быстро решать их. В то же время самые крупные и сложные нововведения будут разрабатываться и тестироваться дольше. Официального подтверждения всей этой информации пока нет.