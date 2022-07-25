В том числе, для мобильного клиента K-9 Mail (в будущем мобильного Thunderbird).

Популярный почтовый клиент Thunderbird готовится получить расширенную систему синхронизации Firefox Sync, её планируют внедрить в версию Thunderbird 114, выпуск которой намечен на следующий год. Об этом сообщает gHacks со ссылкой на информацию разработчиков в Twitter* @mozthunderbird. На данный момент проводится внутреннее тестирование новой системы — синхронизация почты, календаря и контактов работает без каких-либо проблем. Протестировать синхронизацию пользователям дадут в ближайшие месяцы, в одном из следующих выпусков на бета канале.

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Поддержка полноценной синхронизации — одна из важнейших функций для почтового клиента, как и для любого современного веб-браузера, особенно в перспективе появления Thunderbird для Android, который в настоящее время всё ещё называется K-9 Mail. Синхронизация с мобильным приложением подтверждена, со слов разработчиков: «…вы абсолютно точно сможете синхронизировать определенные части своего профиля Thunderbird с K-9 Mail, а позже и с мобильным приложением Thunderbird». О мобильной версии Thunderbird сообщалось в прошлом месяце, состоится объединение проектов Thunderbird и K-9 Mail, последний будет переименован, получит обновление для соответствия стилистике и набору функций Thunderbird.