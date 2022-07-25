Серверный 80-ядерный ARM-процессор Ampere Altra попал в руки известному под псевдонимом Der8auer энтузиасту и оверклокеру Роману Хартунгу (Roman Hartung). В новом видео на своём YouTube канале специалист показал необычную платформу, протестировал процессор в Geekbench и скальпировал его, а под конец рассказал о своих впечатлениях в присутствии кота.
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Ampere Altra был впервые протестирован в Geekbench и показал невероятно высокие результаты, однако не рекордные, его старший 128-ядерный брат Ampere Altra Max находится на вершине пьедестала. Однопоточная оценка Ampere Altra составила 882 балла, что не так уж и много по современным меркам, а вот многоядерная производительность впечатляет — 44425 баллов. Результат был установлен при пиковом энергопотреблении всей платформы 180 Вт и максимальной температуре около 67°C. Что касается Ampere Altra Max, то при близкой однопоточной оценке 128-ядерный вариант набирает в многопотоке 59278 баллов.
Для сравнения, 20-ядерный Apple M1 Ultra набирает около 24000 баллов при энергопотреблении 80 Вт. На данный момент рекорд среди x86 процессоров на платформе HWBot принадлежит американскому специалисту под псевдонимом Forks, ему удалось набрать 34735 баллов с 64-ядерным и 128 поточным AMD Ryzen Threadripper 3990X на частоте 4100 МГц.
Ampere Altra основан на архитектуре ARM Neoverse N1, производится по 7-нм техпроцессу TSMC, поддерживает 8-канальную оперативную память DDR4-3200 и 128 линий PCIe 4.0.
- Источник:
- Der8auer, YouTube
- El Chapuzas Informatico