APU с производительной интегрированной графикой и экран с тонкими рамками.

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Очередная многочасовая YouTube трансляция AYANEO была сосредоточена на новых портативных игровых консолях, представители компании рассказали, когда ждать первые новинки на базе APU AMD Ryzen 7 6800U с производительной интегрированной графикой. Но перед этим объявили о начале рассылок модели AYANEO Air первым спонсорам и рецензентам — эта модель основана на APU AMD серии Ryzen 5000 и оснащена OLED экраном. А теперь перейдём к новой и более производительной AYANEO 2.

реклама

Выпустить AYANEO 2 намереваются в конце сентября, вероятно, этот запуск коснётся спонсоров, оформивших предварительный заказ на краудфандинговой площадке. Массовый запуск ожидается месяцем позже, в октябре. Стоит отметить, что в основе Ryzen 7 6800U лежит 8 процессорных ядер на базе архитектуры Zen3+ и 12 вычислительных блоков графики RDNA2. Иными словами, спецификации модели существенно лучше чем у Steam Deck. Устройство компании Valve опирается на нестандартную разработку: APU под кодовым названием Aerith объединяет 4 ядра Zen2 и 8 вычислительных блоков RDNA2.

Также были названы некоторые особенности AYANEO 2, в первую очередь стоит отметить экран — это 7-дюймовая IPS панель с разрешением FHD, компания отмечает, что это будет первое портативное игровое устройство с «полной панелью». В остальном устройство получит аккуратный дизайн, быструю зарядку, качественные элементы управления и систему охлаждения с двумя тепловыми трубками и вентилятором.

AYANEO работает и над более производительным устройством премиального класса, консоль AYANEO Next 2 будет больше, вероятно, производительнее и получит новые элементы управления, включая сенсорные панели.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке