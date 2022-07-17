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Intel не будет выпускать видеокарту Arc A780
A770 будет самым производительным вариантом.
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Вопреки некоторым слухам, Intel не планирует выпускать в линейке видеокарт Arc Alchemist модель A780, сообщил глава отдела маркетинга Intel Graphics Райан Шраут (англ. Ryan Shrout) в своём Twitter* (@ryanshrout). Специалист добавил, что данная модель не была запланирована изначально. Таким образом, самым производительным вариантом в A-серии дискретных видеокарт Intel будет модель A770, пред-производственный образец которой был рассмотрен недавно на трансляции YouTube канала Linus Tech Tips.

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К слову, возможность появления моделей классом выше также обсуждалась на трансляции, идея ведущих обозначить группу самых производительных моделей в будущих поколениях цифрой 9 не была отвергнута сотрудниками Intel. Номера групп видеокарт отлично коррелировали бы с обозначением процессоров Core i3, i5, i7 и i9, что позволяет потребителю сразу понять, к какому классу относится данная модель и какой процессор будет для неё оптимальным. Поэтому не исключено, что в будущем поколении Battlemage появится группа моделей Arc B9.

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Информации о производительности, позиционировании и стоимости видеокарт Intel Arc Alchemist всё ещё довольно мало, но, скорее всего, в ближайшие недели появятся исчерпывающие подробности. Флагман мобильной линейки A770M в среднем должен обеспечивать производительность выше NVIDIA GeForce RTX 3060M. Настольная A750 до 17% быстрее этой же настольной видеокарты NVIDIA, про производительность A770 информации нет, по слухам, она будет конкурировать с RTX 3060 Ti и стоить в диапазоне 349…399 долларов США.

Источник:
Ryan Shrout (@ryanshrout) в Twitter *заблокирован в РФ
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#intel #видеокарты
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Serezhka
10:07
Эти выводы более честны, чем заявления фанатиков, у которых кроме их 1600 ничего больше нет, которые хаят противоположный лагерь просто потому что он противоположный, которые своими руками не трогали ...
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Ильдар Гафуров
10:06
Изза дров тянут. Раньшехотели ибо был бум майнинга. Типо и так сожрут. Шас все поменялось. Самое неудачное аремя щас. И конкуренты сбагривают старое, майнинг потух пока и новое поколение на подходе
Intel не будет выпускать видеокарту Arc A780
wwr222
10:05
Кто тему поднимал... https://overclockers.ru/blog/wwr222/show/55865/testiruem-gtx-970-na-raznyh-drajverah-v-igrovyh-benchmarkah
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666MAXIMUS999
10:05
Пипец, тоже мне новость..)) Ну как бы все это я думаю знают. Я просто перекачиваю программу каждый месяц просто заменяя прогу, вро де как все знают, что они даже без изменения версий меняют код. Тольк...
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Казуальное кинцо
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Kira625
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Блин, пиндосы что, принципиально не умеют дружить с кем-то, они умеют дружить только против кого-то?
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Зеновий Радеонович
09:56
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Зеновий Радеонович
09:52
Хз, кому ты там что показывал.
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Serezhka
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Я никого не агитирую, просто сделал свои выводы, основываясь на личных ощущениях. Возможно у кого-то эти ощущения прямо-противоположны, я не собираюсь таким что-либо доказывать, наоборот, порадуюсь чт...
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