A770 будет самым производительным вариантом.

Вопреки некоторым слухам, Intel не планирует выпускать в линейке видеокарт Arc Alchemist модель A780, сообщил глава отдела маркетинга Intel Graphics Райан Шраут (англ. Ryan Shrout) в своём Twitter* (@ryanshrout). Специалист добавил, что данная модель не была запланирована изначально. Таким образом, самым производительным вариантом в A-серии дискретных видеокарт Intel будет модель A770, пред-производственный образец которой был рассмотрен недавно на трансляции YouTube канала Linus Tech Tips.

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К слову, возможность появления моделей классом выше также обсуждалась на трансляции, идея ведущих обозначить группу самых производительных моделей в будущих поколениях цифрой 9 не была отвергнута сотрудниками Intel. Номера групп видеокарт отлично коррелировали бы с обозначением процессоров Core i3, i5, i7 и i9, что позволяет потребителю сразу понять, к какому классу относится данная модель и какой процессор будет для неё оптимальным. Поэтому не исключено, что в будущем поколении Battlemage появится группа моделей Arc B9.

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Информации о производительности, позиционировании и стоимости видеокарт Intel Arc Alchemist всё ещё довольно мало, но, скорее всего, в ближайшие недели появятся исчерпывающие подробности. Флагман мобильной линейки A770M в среднем должен обеспечивать производительность выше NVIDIA GeForce RTX 3060M. Настольная A750 до 17% быстрее этой же настольной видеокарты NVIDIA, про производительность A770 информации нет, по слухам, она будет конкурировать с RTX 3060 Ti и стоить в диапазоне 349…399 долларов США.

Источник: Ryan Shrout (@ryanshrout) в Twitter *заблокирован в РФ