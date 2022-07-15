Неплохо, но когда же она появится в продаже?

Похоже, что следующей настольной дискретной видеокартой от Intel, которая появится на рынке, станет Arc A750. На это указывает активность компании и ряда технологических ресурсов, хорошо известный многим Стив Бурк (англ. Stephen Burke) из Gamers Nexus уже успел прикоснуться к новинке и взять интервью у научного сотрудника Intel Тома Питерсена (англ. Tom Petersen).

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Однако обширно тестировать видеокарту и публиковать результаты рано, пока необходимой информацией общественность будут снабжать специалисты Intel. Сегодня глава отдела маркетинга Intel Graphics Райан Шраут (англ. Ryan Shrout) представил Arc A750 в новом видео на официальном YouTube канале Intel Graphics, где сравнил её производительность с NVIDIA GeForce RTX 3060.

Видеокарты тестировались в пяти играх: F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands и Fortnite при разрешении 2560×1440 и высоких настройках. В результате Intel Arc A750 показала до 17% большую производительность в F1 2021. Наименьшее преимущество в Fortnite — 6%. В остальных играх 13…15%. В видео можно ещё раз рассмотреть модель в исполнении Limited Edition с разных ракурсов, но в чём отличия лимитированной версии так и не объяснили.





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Intel Arc A750 основана на одной из версий старшего графического процессора ACM-G10, ожидается, что в нём будут активны 24 ядра Xe-Core из 32, а объём видеопамяти составит 12 ГБ. Подтверждено наличие двух разъёмов питания: 6- и 8-контактного, а вот точные дата запуска и цены пока остаются неизвестными.