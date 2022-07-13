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В патчах Linux нашли намёк на поддержку в AMD Navi 31 до 384 МБ Infinity Cache и шины памяти 384 бит
Такие предположения высказывались ранее.
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Пока что официальной информации о будущих игровых видеокартах AMD Radeon на базе архитектуры RDNA3 не так много. Подтверждено присутствие в новом поколении графических процессоров с чиплетной конструкцией и нового Infinity Cache, но каков будет набор чиплетов и объём кэш-памяти — неизвестно. Предположения высказал на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) блогер @Kepler_L2, передаёт Wccftech, специалист следит за изменениями в графических драйверах AMD для Linux и нашёл в одном из патчей определённые намёки.

Источник: freedesktop.org и VideoCardz

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По словам @Kepler_L2, есть вероятность, что флагманский графический процессор линейки Navi 3x будет поддерживать до 6 чиплетов MCD, каждый из которых объединяет кэш-память Infinity Cache и 64-битный контроллер памяти. Стандартный чиплет MCD имеет 32 МБ кэш-памяти, но за счёт 3D V-Cache объём может быть увеличен до 64 МБ. Таким образом, флагманские графические процессоры могут получить от 192 МБ до 384 МБ Infinity Cache. При этом шина памяти должна увеличиться до 384-бит.

С одной стороны, увеличение шины памяти вызывает некоторое недоверие, ведь одним из преимуществ Infinity Cache является возможность сделать подсистему памяти проще, дешевле и снизить тепловыделение. С другой стороны, инсайдеры говорят о существенном повышении производительности, возможно, Infinity Cache уже не обойтись.

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Что касается объёма 384 МБ, авторы чешского ресурса Deep in IT скептически относятся к такому объёму кэш-памяти, теоретические расчёты специалистов показали, что 192 МБ или 256 МБ достаточно для довольно высокой пропускной способности и вероятности попадания данных в кэш при 4K разрешении, может быть, ориентиром для новых видеокарт уже является 8K.

Источник:
Wccftech
VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd radeon
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