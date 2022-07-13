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Стандарт Intel ATX 3.0 и 12+4 контактные разъёмы питания PCIe — новая линейка Thermaltake Toughpower
Линейка блоков питания объединяет три разных семейства GF3, SFX и iRGB PLUS Titanium с удалённым управлением и мониторингом.
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Источник: Thermaltake

Компания Thermaltake на виртуальной выставке 2022 Thermaltake Expo July анонсировала обновлённую линейку блоков питания Toughpower. Новые модели предлагают то, что потребители с нетерпением ждут от блоков питания в 2022 году: соответствия новым спецификациям Intel ATX 3.0, наличия 12+4 контактных разъёмов питания PCIe 5.0 (12VHPWR) для будущих видеокарт и высокую мощность.

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Соответствие новым спецификациям — это важная особенность, которая оградит покупателя от проблем с новым оборудованием. Нагрузочные требования возрастают, теперь блоки питания должны выдерживать 120% нагрузку в течение 100 мс, 160% в течение 10 мс, а также 180% и 200% нагрузку в течение 1 мс и 1 мкс соответственно, что крайне актуально, учитывая возрастающую мощность видеокарт. Как заявляют представители Thermaltake, новые блоки питания Toughpower отвечают этим требованиям.

Toughpower GF3 1350 Вт (слева) — один коннектор 12+4, 1650 Вт (справа) — два коннектора 12+4.
Источник: Thermaltake Expo, YouTube

В линейке Toughpower представлено три семейства блоков питания:

  • Toughpower GF3 (80 PLUS Gold) мощностью 1650/1350/1200/1000/850/750 Вт. Все модели до 1350 Вт оснащаются 135-мм вентиляторами, модели 1350 и мощнее — 140-мм.
  • Toughpower iRGB PLUS Titanium (80 PLUS Titanium) мощностью 1650/1250 Вт оснащаются 140-мм вентиляторами Riing Duo RGB. Эти модели выделяются среди остальных поддержкой платформы Smart Power Management, которая позволяет осуществлять мониторинг и управление работой блока питания как с компьютера, так и со смартфона в удалённом режиме.
  • Toughpower SFX (80 PLUS Gold) разработаны для мощных компактных систем и доступны в вариантах мощностью 750/850/1000 Вт. Модели до 1000 Вт выполнены в стандартном форм-факторе SFX и оснащаются 90-мм вентиляторами, модель мощностью 1000 Вт оснащается 120-мм вентилятором и имеет увеличенный форм-фактор SFX-L (Long). Кроме Intel ATX 3.0 блоки также соответствуют стандарту Intel SFX12V 3.42.

Все блоки питания используют 100% высококачественные японские конденсаторы, полностью модульные с плоскими кабелями. У моделей мощностью 1650 Вт есть два 12+4 контактных разъёма питания PCIe 5.0 (12VHPWR), у остальных моделей он один.

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Источник:
Thermaltake
Thermaltake Expo, YouTube
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#блоки питания #thermaltake
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