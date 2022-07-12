Одним из возможных последствий является выгорание матрицы.

Похоже, что недавнее обновление прошивки PlayStation 5 версии 22.01-05.50.00.08 c поддержкой автоматического режима низкой задержки ALLM также принесло с собой неприятную проблему. В сети появляются сообщения о мерцании при включении переменной частоты обновления VRR, мерцание может привести к выгоранию матрицы дисплея.

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Проблему обсуждают и на игровых форумах ResetEra, где также приводится ссылка на подробный материал японского ресурса jisakuhibi. Мерцание появляется в разных играх, в частности Marvel's Spider-Man и Ratchet & Clank. В числе влияющих на возникновение проблемы факторов также могут быть определённые сочетания настроек игры, игровой сцены и модели используемого дисплея, например, подтверждено, что симптомы проявляются на оригинальном игровом мониторе Sony INZONE M9.





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На данный момент специалисты рекомендуют отключить функцию VRR для тех, кто столкнулся с проблемой, поскольку есть опасения, что мерцание может привести к необратимому выгоранию матрицы.