Эти платформы Intel используется многими OEM производителями.

Запуск дискретных видеокарт Intel и продуктов на их основе несколько затянулся, только недавно в Китае вышла бюджетная настольная видеокарта Arc A380, а доступные для заказа ноутбуки также в основном содержат решения начального уровня. Информации о конфигурациях ноутбуков с дискретными видеокартами Arc среднего и высокого класса пока мало, сегодня стали известны некоторые характеристики эталонных платформ Intel для ноутбуков NUC X15, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) известного сетевого искателя новинок @momomo_us.

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Платформы NUC X15 часто используются OEM-производителями, отмечает ресурс, так что их конфигурации дают частичное преставление о будущих продуктах. Информация появилась о двух конфигурациях: LAPAC71G и LAPAC71H. Обе будут оснащены вычислительным процессором Core i7-12700H и графическим процессором Arc ACM-G10. В варианте G это будет видеокарта Arc A550M, в H — Arc A730M. Сведений о системах высокого класса на базе A770M так и нет.

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Платформа NUC X15 2022 года заменяет аналоги предыдущего поколения на базе процессоров Tiger Lake и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 и RTX 3070. В играх Arc A730M в среднем быстрее RTX 3050 Ti на 12%, но иногда серьёзно опережает её, сокращая отставание от RTX 3060.