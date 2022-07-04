Увеличение скоростных характеристик твердотельных накопителей сопровождается увеличением тепловыделения. В текущем форм-факторе и с привычными системами охлаждения рабочие температуры памяти и контроллера тоже постепенно становятся выше. А высокий нагрев устройств допускать нельзя, это может привести к нарушению стабильности и существенному снижению скоростных показателей.
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Как отмечал ранее технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean), не исключено, что быстрые накопители с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 потребуют активного охлаждения. Такие варианты уже продаются отдельно, пока они не так востребованы, но в будущем всё может измениться. Интересную новинку накануне обнаружили на китайской торговой площадке Taobao, это система охлаждения башенного типа JiuShark M.2-THREE, по незнанию её можно спутать с процессорным кулером.
На самом деле кулер не так велик, как может показаться на рендерах. Он имеет высоту 82 мм, толщину 35,5 мм, включая вентилятор, и длину 74,5 мм. В комплекте 60-мм вентилятор со скоростью вращения до 3000 об/мин, он может обеспечить воздушной поток до 14 CFM при уровне шума не выше 25,4 дБа. Сам алюминиевый блок включает 27 рёбер, пронизанных одной тепловой трубкой. Вес конструкции 113 г.
В описании производитель намекает на совместимость с решениями PCIe Gen5 — в этом может быть смысл, поскольку ранее появилась информация об изменении форм-фактора накопителей нового поколения, они могут стать шире на 3 мм.
Что касается эффективности охлаждения, производитель указывает на нешуточное снижение температур. Испытания Samsung 980 Pro 500GB при температуре окружающей среды 25°C показали, что решение может снизить температуру контроллера на 35°C и 52°C в пассивном и активном режиме соответственно, флэш памяти — на 22°C и 38°C. Стоит новинка от 59,98…80 CNY или примерно 9…12 USD.
- Источник:
- JiuShark на Taobao
- Tom's Hardware