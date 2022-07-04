Решение совместимо с PCIe Gen5 накопителями.

Увеличение скоростных характеристик твердотельных накопителей сопровождается увеличением тепловыделения. В текущем форм-факторе и с привычными системами охлаждения рабочие температуры памяти и контроллера тоже постепенно становятся выше. А высокий нагрев устройств допускать нельзя, это может привести к нарушению стабильности и существенному снижению скоростных показателей.

реклама

Как отмечал ранее технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean), не исключено, что быстрые накопители с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 потребуют активного охлаждения. Такие варианты уже продаются отдельно, пока они не так востребованы, но в будущем всё может измениться. Интересную новинку накануне обнаружили на китайской торговой площадке Taobao, это система охлаждения башенного типа JiuShark M.2-THREE, по незнанию её можно спутать с процессорным кулером.

На самом деле кулер не так велик, как может показаться на рендерах. Он имеет высоту 82 мм, толщину 35,5 мм, включая вентилятор, и длину 74,5 мм. В комплекте 60-мм вентилятор со скоростью вращения до 3000 об/мин, он может обеспечить воздушной поток до 14 CFM при уровне шума не выше 25,4 дБа. Сам алюминиевый блок включает 27 рёбер, пронизанных одной тепловой трубкой. Вес конструкции 113 г.

В описании производитель намекает на совместимость с решениями PCIe Gen5 — в этом может быть смысл, поскольку ранее появилась информация об изменении форм-фактора накопителей нового поколения, они могут стать шире на 3 мм.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Что касается эффективности охлаждения, производитель указывает на нешуточное снижение температур. Испытания Samsung 980 Pro 500GB при температуре окружающей среды 25°C показали, что решение может снизить температуру контроллера на 35°C и 52°C в пассивном и активном режиме соответственно, флэш памяти — на 22°C и 38°C. Стоит новинка от 59,98…80 CNY или примерно 9…12 USD.