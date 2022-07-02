Недавно компания ASRock объявила, что все её материнские платы на базе чипсетов Intel 600 серии будут поддерживать новые процессоры Intel 13-го поколения, также были опубликованы новые BIOS с соответствующей поддержкой. Похоже, что эта информация предвещала скорый анонс нового поколения материнских плат 700 серии. Intel может выпустить обновление для своей платформы LGA 1700 в течение третьего квартала этого года, анонсы могут появиться уже в июле или августе, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера Moore’s Law is Dead.
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Новая линейка материнских плат принесёт новые функции, например, флагманский чипсет Z790 должен обеспечивать поддержку интерфейса PCI-Express 5.0 для твердотельных накопителей M.2 NVMe. Этого лишены материнские платы Z690, в них реализована поддержка интерфейса нового поколения для основных слотов PCI-Express и накопители Gen5 можно использовать через специальные платы расширения.
Также стоит напомнить, что Intel ещё на мероприятии Investor Meeting 2022 рассказала о применении в процессорах Meteor Lake блока для ускорения ИИ, а для 13-го поколения процессоров Raptor Lake-S такой блок обещали сделать отдельно — в виде платы расширения M.2. Также инсайдер отмечает, что материнские платы Z790 без PCIe Gen5 для накопителей запланированы, такие варианты должны быть дешевле. Запуск новых процессоров и материнских плат должен быть одновременным.
- Источник:
- Moore's Law is Dead, YouTube
- VideoCardz