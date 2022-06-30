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Новый драйвер Intel поддерживает видеокарты Arc A770M/A550M и позволяет отключить оптимизации 3DMark
Из-за оптимизаций результаты видеокарт не учитывали в общей статистике.
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Intel выпустила новые бета-драйверы 30.0.101.1743 BETA для настольных и мобильных графических процессоров Intel Arc Alchemist, а также интегрированных Intel Xe-LP 12-го поколения. Что примечательно, в драйверах появилась поддержка производительных игровых видеокарт среднего и высокого класса A770M и A550M, а значит можно надеяться, что продукты на их основе скоро появятся на рынке вместе с результатами независимых тестов.

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Ещё одним важным изменением является то, что Intel добавила возможность отключать оптимизации производительности для приложений. На текущем этапе эта функция содержит оптимизации для бенчмарков 3DMark Timespy и Port Royale, что хорошо видно из первых тестов видеокарт Arc. В этих тестах 3DMark производительность действительно отличная, но в играх картина существенно отличается. Организация UL Benchmarks в соответствии со своей политикой не учитывает данные результаты в общей статистике.

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Что касается других изменений, в программе поддержки Game On для видеокарт Arc были добавлены игры Monster Hunter Rise: Sunbreak, F1 2022 и Arcadegeddon. Исправлены проблемы в:

  • Metro Exodus: Enhanced Edition (DX12)
  • Horizon Zero Dawn (DX12)
  • F1 2020 (DX12)
  • Crossfire (DX9)
  • Euro Truck Simulator 2 (DX11)
  • The Sims 4 (DX9)
  • Ghostwire: Tokyo (DX12)
Источник:
Intel
VideoCardz
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#intel #видеокарты #intel arc
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