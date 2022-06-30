Из-за оптимизаций результаты видеокарт не учитывали в общей статистике.

Intel выпустила новые бета-драйверы 30.0.101.1743 BETA для настольных и мобильных графических процессоров Intel Arc Alchemist, а также интегрированных Intel Xe-LP 12-го поколения. Что примечательно, в драйверах появилась поддержка производительных игровых видеокарт среднего и высокого класса A770M и A550M, а значит можно надеяться, что продукты на их основе скоро появятся на рынке вместе с результатами независимых тестов.

реклама

Ещё одним важным изменением является то, что Intel добавила возможность отключать оптимизации производительности для приложений. На текущем этапе эта функция содержит оптимизации для бенчмарков 3DMark Timespy и Port Royale, что хорошо видно из первых тестов видеокарт Arc. В этих тестах 3DMark производительность действительно отличная, но в играх картина существенно отличается. Организация UL Benchmarks в соответствии со своей политикой не учитывает данные результаты в общей статистике.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри -25% на RTX 3070 = 60 с началом Пиши на наш сайт и зарабатывай ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti Gaming X немного дороже 150 RTX 4000 дешевле 100тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Что касается других изменений, в программе поддержки Game On для видеокарт Arc были добавлены игры Monster Hunter Rise: Sunbreak, F1 2022 и Arcadegeddon. Исправлены проблемы в:

Metro Exodus: Enhanced Edition (DX12)

Horizon Zero Dawn (DX12)

F1 2020 (DX12)

Crossfire (DX9)

Euro Truck Simulator 2 (DX11)

The Sims 4 (DX9)

Ghostwire: Tokyo (DX12)