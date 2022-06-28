Также инсайдеры ожидают новые бюджетные модели.

После слов главы AMD о том, что платформа AM4 прослужит ещё долгие годы, стали появляться самые невообразимые слухи, вплоть до того, что компания может выпустить для этой платформы процессоры на базе архитектуры Zen 4. Вероятно, такое возможно, если новые кристаллы с ядрами Zen 4 совместимы со старым кристаллом ввода-вывода cIOD. Инсайдер Greymon55 даже указывает на существование лабораторных образцов таких процессоров, но неизвестно, будут ли они выпущены. Что более вероятно, так это выпуск «новых» AM4 моделей на базе архитектуры Zen 3 для тех, кто ещё не обновился со старых поколений Ryzen — этого не отрицал глава технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock), а теперь и Greymon55 подтверждает наличие у компании таких намерений.

реклама

Инсайдер написал в своём Twitter* @greymon55, что AMD якобы планирует выпустить для AM4 новые процессоры Ryzen в производительном и бюджетном сегментах. В первом случае ожидаются варианты с технологией 3D V-Cache. Инсайдер не называет конкретные модели, но можно предположить, что появятся варианты с меньшим количеством ядер, какой-нибудь Ryzen 5 5600X3D, а может и более производительные, как насчёт модификации Ryzen 9 5900X или 5950X — у них два кристалла с ядрами, а значит кэш-память L3 можно увеличить до 192 МБ. Greymon55 считает, что больше информации о новых продуктах появится в следующем месяце.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

* Заблокирован в РФ