В этом может помочь новая технология, в ней ожидается повышение температурного лимита буста.

Среди особенностей процессоров Raptor Lake компания Intel называла «улучшенные функции разгона», не уточняя, что под этим подразумевается. Ранее высказывались предположения, что в новом поколении настольных процессоров Intel попытается достичь отметки 6,0 ГГц. Со ссылкой на информацию в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @OneRaichu ресурсы Wccftech и VideoCardz передают, что в будущей линейке на это может быть способна лишь одна модель и в доступный с запуска линейки стандартный ряд она, скорее всего, не войдёт. AMD и Intel постепенно приближаются к этому знаковому частотному барьеру и, вероятно, будут соревноваться в том, кто первым сможет добиться такой частоты в потребительском продукте «из коробки», что же может помочь Intel.

реклама

Несколько новых функций раскрыло обновление программы Intel XTU (Extreme Tuning Utility), в версии за номером 7.8.0.21 появилась поддержка для «будущих платформ» уже знакомой функции Thermal Velocity Boost (TVB) с настройками как для всего набора, так и для отдельных ядер. Но есть и совершенно новая функция — это Efficient Thermal Velocity Boost (ETVB), как намекает @OneRaichu, с её помощью компания и может достичь 6,0 ГГц, но, вероятно, это получится в новом варианте KS или какой-нибудь другой специальной версии.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Есть некоторая путаница в названиях, технология ETVB уже упоминалась ранее с появлением процессоров Intel Core i9-12900KS, но расшифровывали её тогда по-другому — Enchanced Thermal Velocity Boost и это сбивает с толку. Разобраться может помочь материал ресурса HardwareLuxx, где объясняется, какой смысл заложен в слово Efficiency, а также раскрываются некоторые технические детали работы новой технологии, похоже, что температуру буста в ней увеличат до 100°C.