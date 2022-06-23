Среди особенностей процессоров Raptor Lake компания Intel называла «улучшенные функции разгона», не уточняя, что под этим подразумевается. Ранее высказывались предположения, что в новом поколении настольных процессоров Intel попытается достичь отметки 6,0 ГГц. Со ссылкой на информацию в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @OneRaichu ресурсы Wccftech и VideoCardz передают, что в будущей линейке на это может быть способна лишь одна модель и в доступный с запуска линейки стандартный ряд она, скорее всего, не войдёт. AMD и Intel постепенно приближаются к этому знаковому частотному барьеру и, вероятно, будут соревноваться в том, кто первым сможет добиться такой частоты в потребительском продукте «из коробки», что же может помочь Intel.
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Несколько новых функций раскрыло обновление программы Intel XTU (Extreme Tuning Utility), в версии за номером 7.8.0.21 появилась поддержка для «будущих платформ» уже знакомой функции Thermal Velocity Boost (TVB) с настройками как для всего набора, так и для отдельных ядер. Но есть и совершенно новая функция — это Efficient Thermal Velocity Boost (ETVB), как намекает @OneRaichu, с её помощью компания и может достичь 6,0 ГГц, но, вероятно, это получится в новом варианте KS или какой-нибудь другой специальной версии.
Есть некоторая путаница в названиях, технология ETVB уже упоминалась ранее с появлением процессоров Intel Core i9-12900KS, но расшифровывали её тогда по-другому — Enchanced Thermal Velocity Boost и это сбивает с толку. Разобраться может помочь материал ресурса HardwareLuxx, где объясняется, какой смысл заложен в слово Efficiency, а также раскрываются некоторые технические детали работы новой технологии, похоже, что температуру буста в ней увеличат до 100°C.
- Источник:
- Intel
- VideoCardz
- Wccftech
- HardwareLuxx