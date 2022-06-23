А вот к количеству CUDA-ядер вопросов нет.

По слухам, новую серию видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 могут выпустить в III или IV квартале, сроки могут скорректировать, в зависимости от реализации запасов видеокарт текущего поколения. Инсайдеры давно обсуждают характеристики новинок, информация уже устоялась, но периодически корректировки вносятся. Ссылаясь на информацию известного инсайдера kopite7kimi в Twitter (заблокирован в РФ), ресурс VideoCardz сообщает о ряде изменений в предполагаемых характеристиках будущих видеокарт.

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Флагману линейки RTX 4090 приписывают увеличение количества CUDA-ядер на 256 штук, теперь их в графическом процессоре AD102-300 ожидается 16324. Скорее всего, это говорит о включении ещё пары дополнительных вычислительных блоков SM, в работу должны быть вовлечены 128 единиц, но физически на кристалле их больше, 144 штуки, — существенный запас для выпуска RTX 4090 Ti или даже возрождения варианта TITAN.

Далее инсайдер впервые раскрывает некоторые из характеристик RTX 4080 и RTX 4070. Первый вариант использует графический процессор AD103-300, в нём ожидается 10240 CUDA-ядер, на 18% больше чем у предшественника. А вот названная конфигурация подсистемы памяти вызывает вопросы, kopite7kimi считает, что модель оснастят 16 ГБ GDDR6 памяти с чипами 18 Гбит/с и общей шиной 256-бит.

С одной стороны остаётся задел на RTX 4080 Ti с 320-битной шиной, с другой — получается регресс в пропускной способности относительно модели текущего поколения, 560 ГБ/с против 760 ГБ/с. Это очень странно, правда есть слухи про большой кэш у новых видеокарт, может быть, дело в этом.

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Аналогично, у RTX 4070 подсистема памяти становится проще, этой модели инсайдер приписывает 160-битную шину и 10 ГБ GDDR6, а графический процессор AD104-275 должен получить 7168 CUDA-ядер.