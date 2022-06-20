Ранний инженерный образец с очень низкой частотой немного уступил 16-ядерному Ryzen Threadripper 3000-серии.

Intel давно не обновляла свою HEDT платформу для потребительских высокопроизводительных настольных систем и рабочих станций, но уже долгое время в сети ходят слухи о намерениях компании представить новые продукты в данном сегменте и похоже, один из них только что был замечен в базе данных SiSoftware, сообщает VideoCardz.

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Появившийся процессор Intel Xeon W5-3433 является 16-ядерным и 32-поточным, что указывает на отсутствие эффективных ядер — только производительные с поддержкой Hyper-Threading. Зафиксированная в базе данных частота ядер невелика, всего лишь 2 ГГц, вероятно, это ранний инженерный образец. Кэш-памяти много, 45 МБ 3-го уровня и 32 МБ 2-го, на каждое ядро приходится по 2 МБ L2 и это намекает на то, что процессор имеет родственные связи с серверным семейством Sapphire Rapids.

Несмотря на низкую частоту, модель уже может потягаться с таким 16-ядерным процессором, как AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX: в вычислительном тесте Intel Xeon W5-3433 получил общую оценку 45600GOPS, в то время как средняя оценка модели Ryzen 49041GOPS, отмечает Wccftech. Частоты последнего существенно выше — только базовое значение 3,9 ГГц.

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О будущей HEDT платформе Intel информации практически нет, многочисленные слухи указывают на то, что компания готовит платформу под кодовым названием FishHawk Falls, набор микросхем W790 и два сегмента процессоров Xeon, которые станут преемниками прошлых серий Core X и Xeon W. Ожидается, что в одном из сегментов будут представлены модели с количеством ядер до 56, а в другом до 24. Когда ждать платформу — неизвестно, особенно с учётом того, что новости о задержках запуска серверных решений продолжают появляться.