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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Средняя стоимость видеокарт AMD в Европе опустилась ниже рекомедованной
NVIDIA близка к этому, осталось немного.
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Обвал рынка криптовалют и падение доходности майнинга приводят к тому, что многие майнеры начинают распродавать оборудование, количество предложений на вторичном рынке растёт. При этом в магазинах ассортимент новых видеокарт ожидаемо увеличивается, а их стоимость становится всё ниже и ниже. Ресурс 3DCenter, неустанно следящий за ценами видеокарт в крупных торговых сетях Германии и Австрии, сообщил о знаковом событии — впервые за долгое время средняя стоимость видеокарт AMD опустилась ниже рекомендованной, видеокарты NVIDIA пока отстают в этой «гонке», но лишь немного.

Источник: 3DCenter

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В среднем розничная стоимость видеокарт в серии AMD Radeon RX 6000 сейчас на 8% ниже рекомендованной. Видеокарты NVIDIA GeForce серии RTX 30 с конца мая стали дешевле на 4%, но в среднем стоят всё ещё на 2% выше рекомендованного уровня, чтобы его достичь, по прогнозам, будет достаточно двух недель. Отдельные модели NVIDIA флагманского уровня уже продаются существенно дешевле, до 7%, статистику «портят» пара-тройка ходовых моделей, наценка на которые ощутимо выше средней, в их числе RTX 3060 Ti, которая в среднем стоит на 17% выше РРЦ. Что немаловажно, запасы видеокарт пополняются и все модели в достаточном количестве, на троечку ресурс оценивает только доступность RX 6950 XT от AMD.

Источник:
3DCenter
VideoCardz
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#amd #nvidia #видеокарты
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