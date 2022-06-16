Возможность дополнительной кастомизации и индивидуальной настройки всегда привлекала пользователей, особенно если речь идёт об игровых манипуляторах. За долгое время производители смогли найти универсальные формы, но у многих есть свои предпочтения и физиологические особенности. Кроме этого, в последнее время производители начинают уделять внимание устройствам со сменными узлами и высокой ремонтопригодностью. Sony может учесть все описанные моменты в новом профессиональном контроллере для игровой консоли PlayStation 5, его могут представить в ближайшее время — сообщает известный инсайдер Том Хендерсон (англ. Tom Henderson) на страницах ресурса Try Hard Guides, ссылаясь на анонимные источники.
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Хендерсон сообщил, что видел изображения предполагаемого прототипа устройства под кодовым названием Hunt. Новый контроллер сохранил классический внешний вид, но получил несколько существенных изменений. Для дополнительной кастомизации предусмотрены съёмные насадки, вероятно, они позволят регулировать размеры контроллера для более удобного хвата. Также появятся ограничители хода триггеров.
Что касается ремонтопригодности, отмечается наличие съёмных стиков, похоже, что заменить их будет просто, описанная Хендерсоном конструкция включает специальные кнопки, по нажатию на которые стики должны высвобождаться из корпуса. Говорится и о существенном обновлении программного обеспечения, Sony уделяет большое внимание тактильной обратной связи, может быть, стоит ожидать каких-то нововведений в этом направлении. Есть предположения, что новинки могут представить в конце этого месяца, но никаких точных прогнозов источник не даёт.
- Источник:
- Try Hard Guides