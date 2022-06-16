Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что видел изображения предполагаемого прототипа.

Возможность дополнительной кастомизации и индивидуальной настройки всегда привлекала пользователей, особенно если речь идёт об игровых манипуляторах. За долгое время производители смогли найти универсальные формы, но у многих есть свои предпочтения и физиологические особенности. Кроме этого, в последнее время производители начинают уделять внимание устройствам со сменными узлами и высокой ремонтопригодностью. Sony может учесть все описанные моменты в новом профессиональном контроллере для игровой консоли PlayStation 5, его могут представить в ближайшее время — сообщает известный инсайдер Том Хендерсон (англ. Tom Henderson) на страницах ресурса Try Hard Guides, ссылаясь на анонимные источники.

реклама

Хендерсон сообщил, что видел изображения предполагаемого прототипа устройства под кодовым названием Hunt. Новый контроллер сохранил классический внешний вид, но получил несколько существенных изменений. Для дополнительной кастомизации предусмотрены съёмные насадки, вероятно, они позволят регулировать размеры контроллера для более удобного хвата. Также появятся ограничители хода триггеров.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Что касается ремонтопригодности, отмечается наличие съёмных стиков, похоже, что заменить их будет просто, описанная Хендерсоном конструкция включает специальные кнопки, по нажатию на которые стики должны высвобождаться из корпуса. Говорится и о существенном обновлении программного обеспечения, Sony уделяет большое внимание тактильной обратной связи, может быть, стоит ожидать каких-то нововведений в этом направлении. Есть предположения, что новинки могут представить в конце этого месяца, но никаких точных прогнозов источник не даёт.