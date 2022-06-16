Глава компании AMD на своём недавнем выступлении во время выставки Computex 2022 отметила, что платформа AM4 будет актуальна ещё долгое время. Не исключено, что производители представят в будущем какие-то новые решения, чтобы предложить владельцам процессоров и материнских плат первых поколений бюджетные варианты для обновления. Похоже, что такие продукты уже выходят на рынок: MSI выпустила материнские платы на базе чипсета B550, но без поддержки PCIe 4-го поколения. Модель MSI PRO B550M-P GEN3 — одна из таких плат, пишет Neowin со ссылкой на пользователя Twitter (заблокирован в РФ) MEGAsizeGPU (@Zed__Wang).
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Поддержка PCIe 4-го поколения является одним из ключевых преимуществ материнских плат AM4 на чипсетах B550 и X570. Бюджетный чипсет A520 поддерживает только PCIe 3-го поколения и теперь на рынке появляются платы B550 с таким же ограничением. С одной стороны, такое решение должно быть дешевле, с другой — может внести путаницу для потребителей. Теперь нужно быть внимательнее, чтобы при выборе платы с поддержкой PCIe Gen4 случайно не купить упрощённый вариант.
В случае с MSI PRO B550M-P GEN3 на поддержку только старой версии PCIe 3-го поколения указывает обозначение GEN3 в названии, которое крупными буквами присутствует на упаковке. В нижнем углу упаковки виднеется надпись PCIe 3.0, что более явно указывает на особенность платы. Это можно увидеть и в спецификациях на сайте производителя.
В каталоге MSI есть и другие материнские платы B550 с маркировкой GEN3, например, B550 GAMING GEN3, сообщает Neowin, также напоминая, что OEM-партнеры AMD используют специфичный набор микросхем B550A в готовых сборках — он основан на предыдущем чипсете серии 400, у которого не было официальной поддержки PCIe Gen4. Справедлива ли аналогичная ситуация для новинок — ещё предстоит выяснить.
- Источник:
- Neowin