Несколько таких плат выпустила компания MSI, они отмечены маркировкой GEN3.

Глава компании AMD на своём недавнем выступлении во время выставки Computex 2022 отметила, что платформа AM4 будет актуальна ещё долгое время. Не исключено, что производители представят в будущем какие-то новые решения, чтобы предложить владельцам процессоров и материнских плат первых поколений бюджетные варианты для обновления. Похоже, что такие продукты уже выходят на рынок: MSI выпустила материнские платы на базе чипсета B550, но без поддержки PCIe 4-го поколения. Модель MSI PRO B550M-P GEN3 — одна из таких плат, пишет Neowin со ссылкой на пользователя Twitter (заблокирован в РФ) MEGAsizeGPU (@Zed__Wang).

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Поддержка PCIe 4-го поколения является одним из ключевых преимуществ материнских плат AM4 на чипсетах B550 и X570. Бюджетный чипсет A520 поддерживает только PCIe 3-го поколения и теперь на рынке появляются платы B550 с таким же ограничением. С одной стороны, такое решение должно быть дешевле, с другой — может внести путаницу для потребителей. Теперь нужно быть внимательнее, чтобы при выборе платы с поддержкой PCIe Gen4 случайно не купить упрощённый вариант.

В случае с MSI PRO B550M-P GEN3 на поддержку только старой версии PCIe 3-го поколения указывает обозначение GEN3 в названии, которое крупными буквами присутствует на упаковке. В нижнем углу упаковки виднеется надпись PCIe 3.0, что более явно указывает на особенность платы. Это можно увидеть и в спецификациях на сайте производителя.

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В каталоге MSI есть и другие материнские платы B550 с маркировкой GEN3, например, B550 GAMING GEN3, сообщает Neowin, также напоминая, что OEM-партнеры AMD используют специфичный набор микросхем B550A в готовых сборках — он основан на предыдущем чипсете серии 400, у которого не было официальной поддержки PCIe Gen4. Справедлива ли аналогичная ситуация для новинок — ещё предстоит выяснить.