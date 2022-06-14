Возможно, поддержку температурного мониторинга успеют внедрить к выходу новых процессоров.

Вчера сообщалось, что инженер AMD активно «полирует» графические драйвера Linux перед включением поддержки следующего поколения видеокарт Radeon RX серии 7000, вероятно, стараясь успеть к запуску новой линейки. Сегодня специалисты Phoronix уже отмечают, что для драйвера k10temp подготовили серию исправлений с целью обеспечения поддержки температурного мониторинга процессоров Zen 4, а также новых процессоров Zen 2, которыми, вероятно, являются APU семейства Mendocino. К слову, сегодня стало известно, что в этом семействе могут появиться не только процессоры Athlon, но и Ryzen, все они будут относиться к 7000 серии.

реклама

Если все события удачно совпадут, то поддержка нового поколения процессоров температурным драйвером появится в ядре перед их запуском, позволяя энтузиастам полноценно тестировать новинки в Linux. Как отмечает автор ресурса, в прошлом со своевременной поддержкой всё было не так хорошо, ситуация стала меняться недавно, специалистам удалось подготовить нужные исправления перед запуском процессоров AMD Ryzen 6000 (Rembrandt). Новые процессоры Ryzen 7000 (Raphael) должны выйти осенью, по слухам, до середины октября, а за ними последуют новые видеокарты.