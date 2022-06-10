После прошедшей недавно выставки Computex 2022 появились новые подробности о следующем поколении настольных процессоров Ryzen 7000 (Raphael), но до официального запуска предстоит узнать ещё очень многое. В ряде интервью представители AMD подтвердили, что технология 3D V-Cache найдёт применение в будущих продуктах, а разработка процессоров для рабочих станций Ryzen Threadripper не заморожена вопреки некоторым слухам. Всё это и многое другое подтверждает план развития настольных процессоров, опубликованный компанией AMD в день финансового аналитика.
Источник: AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)
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План демонстрирует, что архитектура Zen 4 станет основой трёх классов продуктов. Первые два класса это настольные потребительские процессоры Ryzen 7000, обычные варианты и с увеличенным кэшем 3D V-Cache. Новая архитектура Zen 4 и более высокие тактовые частоты вплоть до 5,5 ГГц должны существенно ускорить новые процессоры, вот некоторые из опубликованных показателей:
- количество исполняемых инструкций на такт больше на 8…10%
- прирост одноядерной производительности превышает 15%
- производительность на ватт увеличилась на 25%
- относительное увеличение пропускной способности памяти на ядро достигает 125%
- общий прирост быстродействия относительно Zen 3 в различных рабочих сценариях достигает 35%
С 3D V-Cache модели станут ещё быстрее, особенно в играх. На примере Ryzen 7 5800X3D компания уже доказала, что большой и быстрый кэш даёт существенное преимущество и иногда может иметь даже большее значение, чем высокая вычислительная производительность.
Новые процессоры для рабочих станций Ryzen Threadripper также будут основаны на архитектуре Zen 4. Поскольку эти модели в каком-то плане родственны серверным решениям, ожидать новую серию, вероятно, стоит после выпуска новых 96-ядерных EPYC Genoa в конце года.
Также AMD впервые подтвердила разработку следующего поколения процессоров Ryzen под кодовым именем Granite Ridge, они будут основаны на архитектуре Zen 5 и появятся ближе к 2024 году, предположительно в серии Ryzen 8000.
- Источник:
- AMD
- AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)
- Wccftech