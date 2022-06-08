Участники программы предварительной оценки могут оценить.

Выпуск большого обновления для Windows 11 неуклонно приближается, по некоторой информации, официально представить Sun Valley 2 и начать распространение обновления могут осенью. Пока сборки продолжают тестировать инсайдеры, работа здесь кипит и есть существенное продвижение — обновление добралось до канала «предварительного выпуска» Release Preview в виде сборки под номером 22621, о чём Microsoft сообщила в своём блоге. Это событие очередной раз подтверждает, что от релиза Windows 11 22H2 пользователей отделяет несколько месяцев.

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Новая сборка доступна любым участникам программы предварительной оценки и если их оборудование не вызовет вопросов, то обновиться можно будет с помощью стандартных манипуляций в «Центре обновления Windows», через него же сборка будет получать дальнейшие обновления, первое из которых должны выпустить уже на следующей неделе, в так называемый «Вторник исправлений». Windows 11 22H2 принесёт много изменений, в том числе, уже неоднократно упоминавшийся новый диспетчер задач, возможность перетаскивания файлов и папок на панель задач и другие функции.