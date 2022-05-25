Среди изменений ожидают новый дизайн приложений.

Обновление Windows 11 22H2 обсуждается уже достаточно давно, а в начале прошлой недели сообщалось о признаках завершения работы над этим обновлением и то, что оно вскорости получит статус RTM в сборке 22621. Похоже, что информация оказалась правдивой и обновление, известное под кодовым названием Sun Valley 2, действительно приближается к релизу — подтверждение этому обнаружили в графике программы совместимости оборудования Windows (WHCP).

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Как пишет ресурс Neowin, в блоге сообщества Microsoft появились сроки сертификации Windows 11 22H2 — она начнётся 31 мая и должна завершиться 5 сентября. Ожидается, что обновление станет доступно вскорости после окончания сертификации, т.е. это может произойти уже в сентябре или октябре, как и предполагали ранее. Конечно, для этого программа совместимости должна завершиться успехом, если возникнут какие-то серьёзные проблемы, сроки могут сдвинуть.