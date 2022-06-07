С новой поправкой к спецификациям HDMI кабели смогут получать всю необходимую энергию через стандартный разъём.

Активные HDMI кабели для передачи сигнала на большое расстояние оснащаются компонентами для усиления, требующими дополнительного питания через USB. С одной стороны, это самое удобное решение среди альтернатив, но с другой стороны — ещё один дополнительный кабель не добавит порядка и займёт лишний USB разъём. Теперь об этом можно будет забыть, организация HDMI Forum объявила о новой поправке HDMI Cable Power к стандарту HDMI 2.1a: активные кабели смогут получать питание непосредственно от разъёма.

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Особенно остро проблема стала ощущаться с появлением сверхскоростных кабелей Ultra High Speed HDMI с пропускной способностью до 48 Гбит/с, если обычные пассивные кабели HDMI 2.0 без усиливающей электроники могли иметь длину более 10 метров, то у новых сверхскоростных кабелей могут возникать проблемы с передачей сигнала при длине, превышающей несколько метров. Кабели HDMI Cable Power рассчитаны на потребление тока до 300 мА от источника 5 В, что позволяет запитать все дополнительные компоненты. Условием для работы Cable Power является поддержка технологии исходным и принимающим устройствами, а также правильное подключение — кабели будут однонаправленными.