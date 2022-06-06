На удивление, результат оказался очень неплох.

На рынке систем охлаждения настольных компьютеров всё реже появляются необычные продукты, которые могут действительно удивить. В основном предложение формируют похожие друг на друга системы устоявшейся конструкции: жидкостные класса All-in-One (AIO) и воздушные кулеры. Каждый производитель старается внедрить какие-то уникальные технические решения, но в целом не хватает каких-то действительно удивительных экспериментов, явно выделяющих тот или иной продукт. Разбавить эту обыденность могут необычные решения из прошлого, которые в реалиях сегодняшнего дня, на удивление, оказываются вполне жизнеспособными.

реклама

Известный немецкий энтузиаст Роман Der8auer Хартунг (англ. Roman Hartung) раздобыл для экспериментов систему охлаждения Sunon Waturbo, первые статьи о которой в сети датируются ещё 2006 годом. На первый взгляд охлаждение напоминает стандартный воздушный кулер, который сопровождает процессоры в коробочном варианте поставки, но всё гораздо сложнее — в конструкции кулера есть жидкостная система.

В центре радиатора располагается резервуар с жидкостью, в нём присутствует «мешалка», которая обеспечивает вынужденную циркуляцию для интенсификации теплообмена с основанием кулера и стенками резервуара. Теплообменная поверхность основания увеличена за счёт наличия игольчатого радиатора, тепло от него передаётся жидкости, от жидкости к стенкам резервуара и далее рёбрам системы охлаждения. «Мешалка» приводится во вращение двигателем вентилятора через специальную муфту. Кулер в своё время был подробно исследован рядом изданий, например, много интересного можно найти в статье FrostyTech.

В 2006 году Sunon Waturbo предлагался для охлаждения процессоров AMD AM2 и Intel LGA 775, хватит ли ему сил справиться с современными решениями Intel LGA 1700? Да, Core i5-12400F он охладил без проблем, если не считать необходимость доработки креплений для установки на новую платформу. В тесте Cinebench R20 кулер Sunon Waturbo оказался лучше боксового Intel Laminar RM1 на 13,5°C, но уступил современному решению Top-Flow около 5°C. В свою очередь, Deepcool Assassin III с одним вентилятором оказался лучше на 14°C, но это массивный двухбашенный кулер, находящийся в совершенно другой весовой категории.





анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Интересно было бы увидеть новую реализацию Sunon Waturbo, вполне вероятно, что эффективность такого решения можно было бы значительно повысить, применяя современные, более точные технологии обработки для создания микроканальных теплообменных поверхностей, как в современных водоблоках.