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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новая mini-ITX плата Biostar B660T-SILVER LGA 1700 получила охлаждение для VRM и накопителя M.2
Производитель отмечает качественную подсистему питания.
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Ассортимент материнских плат компании BIOSTAR для платформы intel LGA 1700 пополнили новые модели в серии SILVER, одна из недавних новинок — это вариант форм-фактора mini-ITX, модель B660T-SILVER. Производителю удалось реализовать в компактном форм-факторе надёжную подсистему питания с большими алюминиевыми радиаторами, используются компоненты повышенного качества и микросхемы Dr.MOS. Также производитель обращает внимание на влагостойкость печатной платы, что повышает защиту от окисления из-за повышенной сырости. Кроме этого реализованы и другие фирменные решения, в частности, для повышения защиты от скачков напряжения, статики.

Источник: Biostar и GdM

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Для установки оперативной памяти предлагается два разъёма DDR4 с поддержкой скоростей до 5000 МТ/с и выше, всего можно установить 64 ГБ памяти. Накопителей M.2 также можно установить два, один из разъёмов находится спереди и оснащён радиатором, который также охлаждает чипсет, второй разъём располагается с обратной стороны платы, поддерживается Intel Optane. Для видеокарт предлагается один PCIe 5.0 с усиленной конструкцией. Среди других особенностей: 2,5-гигабитный сетевой адаптер Realtek RTL8125B, встроенный 7,1-канальный звуков на основе Realtek ALC1220, поддерживается установка модулей Wi-Fi.

Источник:
Biostar
GdM
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#материнские платы #новинки #biostar
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