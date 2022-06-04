Вчера были обнаружены первые намёки на подготовку настольных процессоров Meteor Lake-S, что опровергло ряд ранних предположений о разработке этого семейства только для мобильных платформ. К сегодняшнему дню появились слухи о том, что Meteor Lake-S потребует перехода на новый сокет и Raptor Lake-S станет последним представителем LGA 1700.
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Ранее высказывались оптимистичные прогнозы о долгом жизненном цикле LGA 1700, считалось, что он может пережить, как минимум, три поколения процессоров: от Alder Lake-S до Meteor Lake-S включительно, но похоже, что это не так. По информации инсайдера Moore’s Law is Dead, процессоры Meteor Lake-S потребуют новый сокет LGA 2551, его размер изменится не сильно, а вот количество контактов возрастёт примерно на 50%.
На приведённой инсайдером фотографии видно не только гораздо большее количество контактов, но и разделение сокета на несколько областей с разным порядком расположения контактов, вероятно, это может быть как-то связано с гетерогенной многокристальной компоновкой, которая впервые будет применяться в процессорах Meteor Lake. Что касается сроков запуска, процессоры стоит ожидать в четвёртом квартале 2023 года, считает инсайдер. Не ранее чем через год ожидается следующее семейство Arrow Lake-S, в нём Moore’s Law is Dead предсказывает всё тоже количество производительных ядер, но увеличение количества эффективных до 32. Эти процессоры должны быть совместимы с LGA 2551.
- Источник:
- Moore's Law is Dead, YouTube
- VideoCardz