Ранее инсайдеры высказывали предположения, что Meteor Lake разрабатывается только для мобильных систем, а для настольных выйдет другое семейство.

План выпуска новых процессоров Intel известен на несколько поколений вперёд, в этом году нас ожидают процессоры Raptor Lake 13-го поколения, за ними последуют Meteor Lake, образцы которых компания уже неоднократно демонстрировала публике, а следующими должны стать Arrow Lake. В Meteor Lake впервые будет применён техпроцесс Intel 4 и многокристальная компоновка с «плитками» CPU, GPU и SOC, также компания намекала на какие-то решения для ускорения ИИ, но об этом пока говорить рано. Вроде бы всё понятно, однако рядом инсайдеров высказывались предположения, что Meteor Lake и Arrow Lake появятся практически одновременно, первые будут предназначены только для мобильных систем, вторые — для настольных. Новая находка указывает на подготовку настольных Meteor Lake.

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Как сообщает VideoCardz, известный блогер @momomo_us заявил в Twitter (заблокирован в РФ) о наличии в программном обеспечении Intel Management Engine идентификаторов оборудования для MTL-S, MTL-M и MTL-P. В то время как два последних относятся к мобильным версиям процессоров, MTL-S или Meteor Lake-S указывает на настольную серию, а значит всё должно остаться по-прежнему и Meteor Lake будет представлен для настольных компьютеров. Недавно стало известно, что Intel собирается подробнее рассмотреть технологии упаковки процессоров Meteor Lake и Arrow Lake на конференции Hot Chips 34 в августе.