Расширение теперь работает на основной версии браузера, а инструменты позволяют обучать свои модели.

Компания Mozilla сообщила о релизе инструментов для локального машинного перевода и выпустила для браузера Firefox новую версию расширения Firefox Translations, которое теперь работает не только на Nightly и Beta сборках, но и в основной версии браузера — расширение опубликовано в каталоге на официальном сайте дополнений Mozilla. От предыдущих тестовых сборок расширение отличается, в том числе, наличием двух новых функций: переводом форм и подсвечиванием участков текста, где система низко оценивает достоверность перевода.

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Работа компании над расширением Firefox Translations уже была отмечена в нескольких новостях ранее, в его основу входит проект Bergamot, разрабатываемый специалистами из ряда европейских университетов при финансовой поддержке Европейского союза. Одной из целей проекта является повышение конфиденциальности, очевидно, что локальная система не требует отправки данных на сервера сторонних компаний. Также Mozilla отмечает возможность интеграции локального машинного перевода на каждую веб-страницу и даже приводит образец такой страницы.

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Разработчики и энтузиасты смогут найти для себя много интересного, Mozilla опубликовала всё необходимое для самостоятельного обучения моделей, количество готовых ограничено, русско-английская модель есть. Судя по отзывам в интернете, расширение и тестовый сайт работают не у всех.